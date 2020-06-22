Завтра пройдет пленарное заседание внеочередной сессии ММ

Завтра, 23 июня, состоится пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку завтрашнего заседания внесены 17 вопросов.

Среди них в третьем чтении рассмотрят внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс АР, внесение поправок в закон "О госпошлине", во втором чтении рассмотрят законопроект о поправках в закон "О контроле за деятельностью муниципалитетов", поправках в закон "Об исполнительных чиновниках", поправках в Кодекс об административных проступках и др. Кроме того, ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении.