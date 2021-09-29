Завтра начнется осенняя сессия парламента Азербайджана

Первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана состоится в среду - 30 сентября.

Первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана состоится в среду - 30 сентября.

Как сообщает Report, в повестку дня первого заседания включено 15 вопросов.

Среди прочих вопросов депутаты обсудят план законодательной работы осенней сессии парламента на 2021 год, законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе", поправки в Таможенный и Налоговый кодексы Азербайджана, в законопроект о внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро".

Осенняя сессия продлится до 30 декабря.

Напомним, что парламентские комитеты приступили к работе с начала сентября.