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Завтра начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса

Завтра начинается внеочередная сессия Милли Меджлиса
© Report

Завтра, 13 июня, состоится первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено 36 вопросов. 

Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О госпошлине", "О банках", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О статусе муниципалитетов" и пр., а также в Гражданский, Гражданско-процессуальный,  Административный, Административно-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.  

На заседании также рассмотрят (во втором чтении) законопроект "Об исполнении госбюджета 2018 года Азербайджанской Республики". 

Заседание продолжится 14 июня. 

Пленарные заседания внеочередной сессии запланированы на 28 июня, 9 и 12 июля. 

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