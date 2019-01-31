Завтра начинается весенняя сессия Милли Меджлиса

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Завтра, 1 февраля, начинается весенняя сессия Милли Меджлиса в 2019 году.

Как сообщает Report, заседания законодательного органа продлятся до 31 мая.

В повестку первого пленарного заседания парламента входит 38 вопросов.

Это проекты поправок в законы "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", "Об охране здоровья населения", "О приватизации государственного имущества", "О государственном языке в Азербайджанской Республике", "Об административном производстве", "О гражданстве Азербайджанской Республики", "Об автомобильном транспорте", "О личном учете в системе государственного социального страхования", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О социальном страховании", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О страховании от безработицы", "О правах лиц с инвалидностью", "О занятости" и др., а также в Кодекс административных проступков, Трудовой, Семейный кодексы, Кодекс об исполнении наказаний.

В то же время депутаты утвердят план законодательных работ весенней сессии ММ на 2019 год, рассмотрят вопрос о реорганизации Счетной, Дисциплинарной комиссий парламента.