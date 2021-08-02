Завтра Милли Меджлис рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова

Завтра состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Завтра состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, 31 июля группа депутатов обратилась к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой созвать внеочередную сессию парламента.

Учитывая обращение парламентариев, С.Гафарова подписала распоряжение о созыве 3 августа внеочередной сессии Милли Меджлиса.

На повестку заседания вынесен будет вопрос о лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адиль оглы Салимова.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглы.

По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.