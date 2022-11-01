Завотделом: Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях"

"Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях".

"Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства Милли Меджлиса Гаджи Миргашим Сеид.

"В ходе разработки нового закона "О политических партиях" мы связались с политическими организациями, выслушали их предложения. Всего было учтено 139 предложений. Также проводим работу на основе предложений, озвученных на общественных слушаниях", - сказал завотделом.