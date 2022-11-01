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Завотделом: Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях"

Завотделом: Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях" "Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях".
Милли Меджлис
1 ноября 2022 г. 12:52
Завотделом: Учтено 139 предложений по новому законопроекту О политических партиях

"Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства Милли Меджлиса Гаджи Миргашим Сеид.

"В ходе разработки нового закона "О политических партиях" мы связались с политическими организациями, выслушали их предложения. Всего было учтено 139 предложений. Также проводим работу на основе предложений, озвученных на общественных слушаниях", - сказал завотделом.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun layihəsi ilə bağlı 139 təklif nəzərə alınıb"

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