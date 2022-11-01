Завотделом: Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях"

"Учтено 139 предложений по новому законопроекту "О политических партиях".
Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом государственного строительства, административного и военного законодательства Милли Меджлиса Гаджи Миргашим Сеид.
"В ходе разработки нового закона "О политических партиях" мы связались с политическими организациями, выслушали их предложения. Всего было учтено 139 предложений. Также проводим работу на основе предложений, озвученных на общественных слушаниях", - сказал завотделом.