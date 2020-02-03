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Завотделом Милли Меджлиса из-за выборов приостановил исполнение обязанностей - ФОТО

Завотделом Милли Меджлиса выборов приостановил исполнение обязанности
© Report

Завотделом административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров временно приостановил исполнение обязанностей.

По полученной Report информации, баллотирующийся от Самух-Шемкирского избирательного округа №102 кандидат от Партии "Ени Азербайджан" Н.Сафаров вышел в отпуск в соответствии с требованиями избирательного законодательства. 

На данный момент его обязанности исполняет Сайяд Керимов

Отметим, что внеочередные парламентские выборы пройдут 9 февраля. 

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