Завотделом Милли Меджлиса из-за выборов приостановил исполнение обязанностей - ФОТО

Завотделом административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров временно приостановил исполнение обязанностей.
По полученной Report информации, баллотирующийся от Самух-Шемкирского избирательного округа №102 кандидат от Партии "Ени Азербайджан" Н.Сафаров вышел в отпуск в соответствии с требованиями избирательного законодательства.
На данный момент его обязанности исполняет Сайяд Керимов.
Отметим, что внеочередные парламентские выборы пройдут 9 февраля.