Завотделом Милли Меджлиса из-за выборов приостановил исполнение обязанностей - ФОТО

Завотделом Милли Меджлиса выборов приостановил исполнение обязанности

3 февраля, 2020 13:12

© Report https://report.az/storage/news/097c88e14d4aa0dbb13aa1dfb133d06a/b030b8c1-ceb2-49fa-ae88-bd7f98dd64df_292.jpg Завотделом административного и военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров временно приостановил исполнение обязанностей. По полученной Report информации, баллотирующийся от Самух-Шемкирского избирательного округа №102 кандидат от Партии "Ени Азербайджан" Н.Сафаров вышел в отпуск в соответствии с требованиями избирательного законодательства. На данный момент его обязанности исполняет Сайяд Керимов. Отметим, что внеочередные парламентские выборы пройдут 9 февраля.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться: