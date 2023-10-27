Завотделом: Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей должен получить статус министерства

Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей предлагается присвоить статус министерства.

Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей предлагается присвоить статус министерства.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время выступления на общественных слушаниях на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

Она отметила, что статус Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей должен быть четко определен, ему должен быть предоставлен статус министерства.