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Завотделом: Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей должен получить статус министерства

Завотделом: Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей должен получить статус министерства Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей предлагается присвоить статус министерства.
Милли Меджлис
27 октября 2023 г. 12:29
Завотделом: Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей должен получить статус министерства

Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей предлагается присвоить статус министерства.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время выступления на общественных слушаниях на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

Она отметила, что статус Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей должен быть четко определен, ему должен быть предоставлен статус министерства.

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