Завотделом: Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей должен получить статус министерства

Государственному комитету по проблемам семьи, женщин и детей предлагается присвоить статус министерства.
Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова во время выступления на общественных слушаниях на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".
Она отметила, что статус Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей должен быть четко определен, ему должен быть предоставлен статус министерства.