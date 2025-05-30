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Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 13:59
Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова, объявляя о завершении сессии, кратко проинформировала о проделанной за этот период работе.

Гафарова отметила, что Милли Меджлис в полной мере реализовал свои полномочия, предусмотренные Конституцией страны. Среди факторов, способствовавших успешной деятельности парламента, спикер особо выделила роль эффективного сотрудничества между различными ветвями власти.

В этом контексте была подчеркнута значимость регулярного взаимодействия между соответствующими отделами Милли Меджлиса и Администрации президента Азербайджана.

Спикер выразила благодарность депутатам за их плодотворную работу.

После выступления спикера весенняя сессия Милли Меджлиса 2025 года была официально объявлена закрытой под звуки Государственного гимна Азербайджанской Республики.

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