Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса

Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова, объявляя о завершении сессии, кратко проинформировала о проделанной за этот период работе.

Гафарова отметила, что Милли Меджлис в полной мере реализовал свои полномочия, предусмотренные Конституцией страны. Среди факторов, способствовавших успешной деятельности парламента, спикер особо выделила роль эффективного сотрудничества между различными ветвями власти.

В этом контексте была подчеркнута значимость регулярного взаимодействия между соответствующими отделами Милли Меджлиса и Администрации президента Азербайджана.

Спикер выразила благодарность депутатам за их плодотворную работу.

После выступления спикера весенняя сессия Милли Меджлиса 2025 года была официально объявлена закрытой под звуки Государственного гимна Азербайджанской Республики.