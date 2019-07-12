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Завершена внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, 12 июля прошло последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента.

На заседании обсудили 28 вопросов.

Большинство законопроектов, которые рассматривались во втором и третьем чтении, были вынесены на голосование каждый по отдельности и приняты.

Заседание закончилось с исполнение государственного гимна Азербайджана, депутаты вышли на каникулы. Члены парламента будут отдыхать с 15 июля до 30 августа.

Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", депутат в период каникул будет выдано пособие в размере двух должностных окладов для лечения и отдыха.

Согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, при созыве внеочередной сессии законодательного органа в период каникул отдых парламента на период внеочередной сессии приостанавливается, и депутаты отзываются с каникул.

Отметим, что осенняя сессия парламента началась 1 февраля и завершилась 31 мая. В июне-июле была созвана внеочередная сессия законодательного органа. В рамках внеочередной сессии были проведены 5 пленарных заседаний.