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Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы Осенняя сессия Милли Меджлиса (ММ) завершилась.
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 13:14
Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

Осенняя сессия Милли Меджлиса (ММ) завершилась.

Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова заявила, что в ходе осенней сессии было проведено 19 пленарных заседаний, принято 206 законов и постановлений:

"Всего за этот год было проведено 37 пленарных заседаний, рассмотрено 320 законов и постановлений. В этом году также было проведено 10 слушаний”.

Сахиба Гафарова поздравила всех депутатов с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Далее С.Гафарова от имени всего коллектива Милли Меджлиса поздравила президента Ильхама Алиева и пожелала ему успехов в деятельности.

Депутаты ММ вернутся из отпуска 15 января.

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Версия на английском языке Autumn session of Azerbaijani Parliament ends, MPs go on vacation
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb, deputatlar tətilə çıxıb

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