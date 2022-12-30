Завершена осенняя сессия Милли Меджлиса, депутаты ушли на каникулы

Осенняя сессия Милли Меджлиса (ММ) завершилась.

Осенняя сессия Милли Меджлиса (ММ) завершилась.

Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова заявила, что в ходе осенней сессии было проведено 19 пленарных заседаний, принято 206 законов и постановлений:

"Всего за этот год было проведено 37 пленарных заседаний, рассмотрено 320 законов и постановлений. В этом году также было проведено 10 слушаний”.

Сахиба Гафарова поздравила всех депутатов с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Далее С.Гафарова от имени всего коллектива Милли Меджлиса поздравила президента Ильхама Алиева и пожелала ему успехов в деятельности.

Депутаты ММ вернутся из отпуска 15 января.