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Заседания комитетов Милли Меджлиса предлагается проводить в Агдаме

Заседания комитетов Милли Меджлиса предлагается проводить в Агдаме 11:51 Заседания комитетов парламента Азербайджана предлагается проводить в освобожденном от оккупации Агдаме.
Милли Меджлис
18 октября 2022 г. 12:06
Заседания комитетов Милли Меджлиса предлагается проводить в Агдаме

Заседания комитетов парламента Азербайджана предлагается проводить в освобожденном от оккупации Агдаме.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Агиль Аббас на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Парламентарий напомнил, что в Шуше проводились многие мероприятия: "В Агдаме проведены значительные строительные работы, фундамент многих зданий заложен главой государства. В освобожденном Агдаме даже прошла большая конференция. Поэтому заседания парламентских комитетов могут проводиться в Агдаме, благодаря чему все будут свидетелями восстановительных работ, которые ведутся в Агдаме".

Спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность, что в будущем заседания парламента будут проводиться не только в Агдаме, но и во всех уголках Карабаха.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin komitə iclaslarının Ağdamda keçirilməsi təklif olunur

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