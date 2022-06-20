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В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ Заработные платы депутатов Милли Меджлиса будут повышены.
Милли Меджлис
20 июня 2022 г. 20:30
В Азербайджане повышаются зарплаты депутатов Милли Меджлиса - ЭКСКЛЮЗИВ

Заработные платы депутатов Милли Меджлиса будут повышены.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно действующему законодательству, председатель Милли Меджлиса получает ежемесячный должностной оклад в размере 2 475 манатов. Согласно изменениям, председатель Милли Меджлиса будет получать ежемесячную зарплату в размере 3 550 манатов.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса будет получать 90% от указанной суммы, заместитель председателя Милли Меджлиса - 85%, председатели комитета и комиссии Милли Меджлиса - 80%, заместитель председателя комиссии Милли Меджлиса - 75%, а депутат Милли Меджлиса - 70% от месячного должностного оклада председателя Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Deputatların maaşı artırılır - EKSKLÜZİV

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