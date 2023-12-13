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Запрет на подключение к электроснабжению объектов незаконного строительства добавят в закон “Об электроэнергетике"

Запрет на подключение к электроснабжению объектов незаконного строительства добавят в закон “Об электроэнергетике" Запрет на подключение к сети энергоснабжения незаконных строительных объектов будет добавлен в закон “Об электроэнергетике”.
Милли Меджлис
13 декабря 2023 г. 13:49
Запрет на подключение к электроснабжению объектов незаконного строительства добавят в закон “Об электроэнергетике

Запрет на подключение к сети энергоснабжения незаконных строительных объектов будет добавлен в закон “Об электроэнергетике”.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, об этом было сказано 13 декабря на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии во время обсуждения в онлайн-формате законопроекта О внесении поправок в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике“.

На заседании было отмечено, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики от 30 мая 2023 года О внесении поправок в закон Азербайджанской Республики “Об электроэнергетике" с 1 октября 2023 года запрещено подключение к сети энергоснабжения объектов строительства, построенных или строящихся без законных оснований.

11 апреля 2023 года был принят новый Закон Азербайджанской Республики ”Об электроэнергетике", который вступит в силу с 2024 года. В связи с вступлением в силу данного закона отменяется Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" от 3 апреля 1998 года № 459 - IQ.
В связи с этим возникла необходимость дополнения соответствующего норматива к закону Азербайджанской Республики “Об электроэнергетике” от 11 апреля 2023 года.

Затем проект закона О внесении поправок в Закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmaya qadağa “Elektroenergetika haqqında” qanuna əlavə edilir

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