Зампредседателя: Суды не заинтересованы в повышении пошлин

"Суды никак не заинтересованы в повышении или снижении пошлин. Потому что эти пошлины идут в госбюджет".

"Суды никак не заинтересованы в повышении или снижении пошлин. Потому что эти пошлины идут в госбюджет".

Как передает Report, об этом заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров сказал во время сегодняшнего обсуждения в парламенте Азербайджана поправок в Гражданский процессуальный Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О госпошлине".

По его словам, только 2% от этих пошлин идут на обеспечение деятельности судов: "В законопроекте при повышении пошлин учитываются интересы малообеспеченных семей".