О нас
Report Georgia
Аудио новости

Зампредседателя: Суды не заинтересованы в повышении пошлин

Зампредседателя: Суды не заинтересованы в повышении пошлин "Суды никак не заинтересованы в повышении или снижении пошлин. Потому что эти пошлины идут в госбюджет".
Милли Меджлис
25 июня 2021 г. 15:01
Зампредседателя: Суды не заинтересованы в повышении пошлин

"Суды никак не заинтересованы в повышении или снижении пошлин. Потому что эти пошлины идут в госбюджет".

Как передает Report, об этом заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров сказал во время сегодняшнего обсуждения в парламенте Азербайджана поправок в Гражданский процессуальный Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и в закон "О госпошлине".

По его словам, только 2% от этих пошлин идут на обеспечение деятельности судов: "В законопроекте при повышении пошлин учитываются интересы малообеспеченных семей".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Sədr müavini: "Məhkəmələr rüsumların artırılmasında maraqlı deyil"

Самое важное

Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
ФотоРаненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
25 июня 2021 г. 10:01
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
24 июня 2021 г. 23:18
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
24 июня 2021 г. 18:20
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Агдама
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Агдама"
24 июня 2021 г. 16:21
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
24 июня 2021 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
24 июня 2021 г. 13:51
Президент наградил группу военнослужащих медалью За освобождение Губадлы
Президент наградил группу военнослужащих медалью "За освобождение Губадлы"
24 июня 2021 г. 13:19
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"
24 июня 2021 г. 12:49
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью За освобождение Ходжавенда
Более 11 тыс. военнослужащих награждены медалью "За освобождение Ходжавенда"
24 июня 2021 г. 12:45
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi