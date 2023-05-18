О нас

Зампредседателя парламента: Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Зампредседателя парламента: Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном "Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном".
Милли Меджлис
18 мая 2023 г. 12:39
Зампредседателя парламента: Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

"Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя парламента Хорватии Даворко Видович заявил 18 мая на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

С.Гафарова поблагодарила Даворко Видовича за визит в Азербайджан и участие в специальном заседании.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Хорватия являются дружественными странами. Их объединяют отношения стратегического партнерства. Взаимные поездки служат дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Заместитель председателя хорватского парламента выразил благодарность за приглашение и высокий уровень гостеприимства. Даворко Видович подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Он сообщил, что в рамках визита в нашу страну провел встречи в министерстве иностранных дел и министерстве экономики, познакомился с азербайджанским брендом "ASAN xidmət" в секторе общественных услуг, посетил освобожденный от армянской оккупации Агдам.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Хорватией в различных сферах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDeputy Speaker of Croatian Parliament: 'We are interested in development of cooperation with Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiya parlamentinin sədr müavini: "Azərbaycanla əməkdaşlığın inkişafında maraqlıyıq"

Самое важное

В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi