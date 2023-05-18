Зампредседателя парламента: Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

"Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном".

"Хорватия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя парламента Хорватии Даворко Видович заявил 18 мая на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

С.Гафарова поблагодарила Даворко Видовича за визит в Азербайджан и участие в специальном заседании.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Хорватия являются дружественными странами. Их объединяют отношения стратегического партнерства. Взаимные поездки служат дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Заместитель председателя хорватского парламента выразил благодарность за приглашение и высокий уровень гостеприимства. Даворко Видович подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном. Он сообщил, что в рамках визита в нашу страну провел встречи в министерстве иностранных дел и министерстве экономики, познакомился с азербайджанским брендом "ASAN xidmət" в секторе общественных услуг, посетил освобожденный от армянской оккупации Агдам.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Хорватией в различных сферах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.