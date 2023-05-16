Зампредседателя Национальной ассамблеи: Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана

Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана.

Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Шандор Лежак сказал на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев – создатель современного Азербайджана. Под его руководством в Азербайджане была достигнута стабильность, страна активно развивалась", - подчеркнул Шандор Лежак.

Он отметил, что под руководством Гейдара Алиева Азербайджан прошел невиданный путь развития:

"Экспорт нефти и газа открыл новые возможности для Азербайджана. Народы Азербайджана и Венгрии оценивают друг друга как братские. Сегодня Венгрия и Азербайджан доверяют друг другу. Азербайджан всегда может рассчитывать на Венгрию. Мы всегда будем оставаться другом Азербайджана. Наше сотрудничество в экономической и энергетической сферах находится на высоком уровне. Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности нашей страны и Европы в целом, и эта роль в ближайшем будущем возрастет. Основа и база для сегодняшнего развития Азербайджана была заложена Гейдаром Алиевым и успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".