О нас

Зампредседателя Национальной ассамблеи: Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана

Зампредседателя Национальной ассамблеи: Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 13:54
Зампредседателя Национальной ассамблеи: Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана

Венгрия всегда будет оставаться другом Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Шандор Лежак сказал на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев – создатель современного Азербайджана. Под его руководством в Азербайджане была достигнута стабильность, страна активно развивалась", - подчеркнул Шандор Лежак.

Он отметил, что под руководством Гейдара Алиева Азербайджан прошел невиданный путь развития:

"Экспорт нефти и газа открыл новые возможности для Азербайджана. Народы Азербайджана и Венгрии оценивают друг друга как братские. Сегодня Венгрия и Азербайджан доверяют друг другу. Азербайджан всегда может рассчитывать на Венгрию. Мы всегда будем оставаться другом Азербайджана. Наше сотрудничество в экономической и энергетической сферах находится на высоком уровне. Азербайджан играет большую роль в энергобезопасности нашей страны и Европы в целом, и эта роль в ближайшем будущем возрастет. Основа и база для сегодняшнего развития Азербайджана была заложена Гейдаром Алиевым и успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Speaker of National Assembly: Hungary will always remain friend of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Milli Assambleyanın sədr müavini: “Macarıstan Azərbaycana hər zaman dost olaraq qalacaq”

Самое важное

Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07
Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
ФотоДороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
15 мая 2023 г. 10:07
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
ФотоШарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
14 мая 2023 г. 23:42
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
14 мая 2023 г. 21:26
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
14 мая 2023 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi