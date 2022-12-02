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Зампредседателя ММ: Франция теряет Азербайджан, принимая антиазербайджанские резолюции

Зампредседателя ММ: Франция теряет Азербайджан, принимая антиазербайджанские резолюции "Франция теряет Азербайджан, последовательно принимая антиазербайджанские резолюции".
Милли Меджлис
2 декабря 2022 г. 12:41
Зампредседателя ММ: Франция теряет Азербайджан, принимая антиазербайджанские резолюции

Франция теряет Азербайджан, последовательно принимая антиазербайджанские резолюции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, политика Франции против нашей страны свидетельствует о ее лицемерии: “Она постоянно выступает против территориальной целостности Азербайджана”.

A.Алиев отметил, что Азербайджан в политическом, экономическом и военном отношениях является ведущим государством Южного Кавказа: "Те, кто действует под влиянием армянского лобби, переступают не только через справедливость, но и через интересы безопасности, национальные интересы Франции, потому что эти интересы требуют сотрудничества с самым сильным государством Южного Кавказа”.

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Версия на азербайджанском языке MM-in sədr müavini: “Fransa Azərbaycana qarşı ardıcıl qətnamələr qəbul etməklə Azərbaycanı itirir”

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