Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства

"Покупка лекарства – не выбор покупателя, а происходит по рекомендации врачей, и к сожалению, в ряде случаев аптекарей".

"Покупка лекарства – не выбор покупателя, а происходит по рекомендации врачей, и к сожалению, в ряде случаев аптекарей".

Как сообщает Report, об этом замминистра здравоохранения Расим Исмайлов сказал на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Замминистра коснулся также регулирование цен на лекарства: "При сравнении цен на лекарства в стране с другой страной следует учитывать - является ли та страна производителем данных лекарственных препаратов"

Р.Исмайлов добавил, что в каждой стране также различаются налоговые ставки на лекарства:

"Также необходимо обращать внимание на население сравниваемой страны, это влияет на заказы страны. Также в разных странах определяются разные цены. Цены для стран с внутренним производством отличаются".