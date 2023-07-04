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Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства

Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства "Покупка лекарства – не выбор покупателя, а происходит по рекомендации врачей, и к сожалению, в ряде случаев аптекарей".
Милли Меджлис
4 июля 2023 г. 13:29
Замминистра здравоохранения прокомментировал высокие цены на лекарства

"Покупка лекарства – не выбор покупателя, а происходит по рекомендации врачей, и к сожалению, в ряде случаев аптекарей".

Как сообщает Report, об этом замминистра здравоохранения Расим Исмайлов сказал на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Замминистра коснулся также регулирование цен на лекарства: "При сравнении цен на лекарства в стране с другой страной следует учитывать - является ли та страна производителем данных лекарственных препаратов"

Р.Исмайлов добавил, что в каждой стране также различаются налоговые ставки на лекарства:

"Также необходимо обращать внимание на население сравниваемой страны, это влияет на заказы страны. Также в разных странах определяются разные цены. Цены для стран с внутренним производством отличаются".

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