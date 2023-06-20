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Замминистра: В структуру Центра аналитической экспертизы будут внесены изменения

Замминистра: В структуру Центра аналитической экспертизы будут внесены изменения В настоящее время готовится проект по изменению структуры Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.
Милли Меджлис
20 июня 2023 г. 13:55
Замминистра: В структуру Центра аналитической экспертизы будут внесены изменения

В настоящее время готовится проект по изменению структуры Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса сообщил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов.

По его словам, центр будет контролировать соответствие складов лекарств Государственного таможенного комитета и импортеров установленным требованиям.

Замминистра заявил, что механизм контроля за качеством лекарств должен быть законодательно закреплен: "Каждая партия ввозимых лекарств будет проверяться соответствующим ведомством министерства. В то же время, мы сможем обеспечить систему электронного контроля лекарственных препаратов".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Analitik Ekspertiza Mərkəzinin strukturuna dəyişiklik ediləcək"

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