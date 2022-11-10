Замминистра: В Азербайджане более 960 школ непригодны к эксплуатации

В настоящее время в Азербайджане свыше 960 школ считаются непригодными или частично непригодными к эксплуатации.

В настоящее время в Азербайджане свыше 960 школ считаются непригодными или частично непригодными к эксплуатации.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Идрис Исаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению и культуре.

Замминистра отметил, что для ремонта или строительства этих школ нужны средства в размере 3 млрд манатов: "Конечно, ремонтные работы всегда проводятся поэтапно. Каждый год более 100 школ ремонтируются или реконструируются как Министерством науки и образования, так и Фондом Гейдара Алиева. Данный вопрос всегда находится в центре внимания и является одним из приоритетных направлений".