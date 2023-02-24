Замминистра прокомментировал предложение о сокращении числа муниципалитетов

Комитет Милли Меджлиса по региональным вопросам может подготовить законопроект в связи с внесением изменений в деятельность муниципалитетов. Министерство юстиции готово оказать в этом необходимую помощь.

Комитет Милли Меджлиса по региональным вопросам может подготовить законопроект в связи с внесением изменений в деятельность муниципалитетов. Министерство юстиции готово оказать в этом необходимую помощь.

Как сообщает Report, об этом 24 февраля на пленарном заседании ММ во время обсуждения доклада органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, сказал заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

Замминистра напомнил, что вопрос, связанный с числом муниципалитетов и количеством членов муниципалитетов регулируется действующим законодательством: "Полномочия муниципалитетов регулируются в соответствии с конституцией. Для осуществления изменений обязательно должна быть пересмотрена конституция".