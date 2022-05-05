Замминистра: Идет работа над новой пенсионной концепцией

В Азербайджане идет работа над новой пенсионной концепцией, в настоящее время она находится на стадии обсуждения.

В Азербайджане идет работа над новой пенсионной концепцией, в настоящее время она находится на стадии обсуждения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшнем заседании парламента во время обсуждений во втором чтении поправок в закон «О трудовых пенсиях».

По его словам, за прошедший период текущего года более 10 тыс. человек присвоена инвалидность.

Замминистра отметил, что в 2020-2022 годах инвалидность присвоена 60 тыс. человек.