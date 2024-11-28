Замминистра: Фонд заработной платы в Азербайджане утроился за последние 5 лет

11:55

Фонд заработной платы в Азербайджане за последние 5 лет увеличился в 3 раза.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Заместитель министра подчеркнул существенный рост за 5 лет показателей социального благополучия: "Минимальная заработная плата за этот период выросла в 2,7 раза, среднемесячная зарплата - на 82%".

А.Алиев отметил последовательный характер социальных реформ и сообщил, что в новом социальном пакете, подготовленном по поручению президента, предусмотрены дальнейшие шаги в этом направлении. "В государственном бюджете на следующий год уже заложены средства для реализации этих реформ", – добавил он.