Замминистра: Цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран

Сегодня цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран.

Сегодня цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

По его словам, обычно цены на лекарства в Азербайджане сравниваются с ценами на лекарственные препараты в Турции: "В Турции 70-80% лекарств отечественного производства. Там другой подход к регулированию цен. Тарифный совет, министерства здравоохранения и экономики ведут серьезные дискуссии по определению ценовой политики. В настоящее время у нас есть несколько предложений, кардинально отличающихся от имеющихся механизмов. Мы хотим, чтобы был принят предложенный нами механизм ценообразования. Одновременно планируется пересмотреть список референтных стран, и, конечно, в нем будут отражены и реальные рыночные цены".