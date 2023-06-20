О нас

Замминистра: Цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран

Замминистра: Цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран Сегодня цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран.
Милли Меджлис
20 июня 2023 г. 14:15
Замминистра: Цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран

Сегодня цены на лекарственные препараты в Азербайджане выше, чем в ряде стран.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по здравоохранению.

По его словам, обычно цены на лекарства в Азербайджане сравниваются с ценами на лекарственные препараты в Турции: "В Турции 70-80% лекарств отечественного производства. Там другой подход к регулированию цен. Тарифный совет, министерства здравоохранения и экономики ведут серьезные дискуссии по определению ценовой политики. В настоящее время у нас есть несколько предложений, кардинально отличающихся от имеющихся механизмов. Мы хотим, чтобы был принят предложенный нами механизм ценообразования. Одновременно планируется пересмотреть список референтных стран, и, конечно, в нем будут отражены и реальные рыночные цены".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanda dərman vasitələri bahadır"

Другие новости из категории

В Азербайджане вводится штраф за принятие иностранцев и лиц без гражданства в политическую партию
В Азербайджане вводится штраф за принятие иностранцев и лиц без гражданства в политическую партию
20 июня 2023 г. 14:37
В Азербайджане действующие без госрегистрации политические партии будут штрафоваться
В Азербайджане действующие без госрегистрации политические партии будут штрафоваться
20 июня 2023 г. 14:31
В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту
В Азербайджане врачам будет запрещено выписывать коммерческие лекарства по рецепту
20 июня 2023 г. 14:06
Глава комитета: Врачи не должны выписывать БАДы для лечения
Глава комитета: Врачи не должны выписывать БАДы для лечения
20 июня 2023 г. 14:02
Замминистра: В структуру Центра аналитической экспертизы будут внесены изменения
Замминистра: В структуру Центра аналитической экспертизы будут внесены изменения
20 июня 2023 г. 13:55
В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту
В Азербайджане предлагается продавать антибиотики по рецепту
20 июня 2023 г. 13:54
Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств
Планируется запретить розничную продажу расфасованных для медицинских учреждений лекарств
20 июня 2023 г. 13:48
Депутат предложил отменить НДС на ввоз лекарств
Депутат предложил отменить НДС на ввоз лекарств
20 июня 2023 г. 13:44
В Азербайджане вводят новые правила выписки рецептов на лекарства
В Азербайджане вводят новые правила выписки рецептов на лекарства
20 июня 2023 г. 12:59
В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов
В Азербайджане меняются требования к инструкциям по применению лекарственных препаратов
20 июня 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi