Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта

Предложения политических партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта "О политических партиях". Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на общественных слушаниях, проведенных

Предложения политических партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта "О политических партиях".



Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на общественных слушаниях, проведенных в парламенте по проекту закона "О политических партиях".

Он подчеркнул, что закон "О политических партиях" был принят 30 лет назад: "За эти годы в Азербайджане произошли кардинальные изменения, проводятся системные реформы. Эти преобразования, охватывающие все сферы жизни общества, происходят под руководством президента страны Ильхама Алиева. Укрепляется также сотрудничество между ветвями власти".