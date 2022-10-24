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Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта

Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта Предложения политических партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта "О политических партиях". Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на общественных слушаниях, проведенных
Милли Меджлис
24 октября 2022 г. 10:46
Фазаил Ибрагимли: Предложения партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта

Предложения политических партий сыграли главную роль в подготовке нового законопроекта "О политических партиях".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли на общественных слушаниях, проведенных в парламенте по проекту закона "О политических партиях".

Он подчеркнул, что закон "О политических партиях" был принят 30 лет назад: "За эти годы в Азербайджане произошли кардинальные изменения, проводятся системные реформы. Эти преобразования, охватывающие все сферы жизни общества, происходят под руководством президента страны Ильхама Алиева. Укрепляется также сотрудничество между ветвями власти".

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Версия на азербайджанском языке MM-in sədr müavini: “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında partiyaların təklifləri əsaslı rol oynayıb”

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