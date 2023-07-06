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Законопроект об ужесточении требований к членам правления ЦБА и их близким родственникам прошел последнее чтение

Законопроект об ужесточении требований к членам правления ЦБА и их близким родственникам прошел последнее чтение 11:54
Милли Меджлис
6 июля 2023 г. 12:15
Законопроект об ужесточении требований к членам правления ЦБА и их близким родственникам прошел последнее чтение

Предлагается ужесточить требования к членам правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и их близким родственникам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, указанные лица не могут непосредственно или косвенно иметь существенную долю участия в подконтрольных регулирующему органу субъектах и относящихся к ним лицах (непосредственное или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного капитала (совместного капитала), либо возможность оказывать существенное договорное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого они являются), а также являться учредителями или участниками юридических лиц, созданных Центробанком или в которых ЦБА участвует.

Согласно действующему закону, члены правления ЦБА, а также их близкие родственники не могут иметь существенной доли в организациях, контролируемых регулятором и органом по надзору за финансовым рынком.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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