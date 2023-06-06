Законопроект "Об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах" принят в первом чтении

Законопроект "Об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах" принят в первом чтении.

Законопроект "Об увеличении суммы штрафов за превышение скорости на дорогах" принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, за превышение установленной на дорогах скорости на 41-60 км/ч будет применяться штраф в размере 200 манатов. Другой поправкой за превышение скорости на 61 км/ч и более будет налагаться штраф в размере 300 манатов.

В действующем варианте закона штрафы составляют 150 и 250 манатов соответственно.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.