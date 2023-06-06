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Законопроект об увеличении штрафов за движение по встречной принят в первом чтении

Законопроект об увеличении штрафов за движение по встречной принят в первом чтении Законопроект об увеличении до 150 манатов штрафов для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением принят в первом чтении.
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 14:38
Законопроект об увеличении штрафов за движение по встречной принят в первом чтении

Законопроект об увеличении до 150 манатов штрафов для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением принят в первом чтении.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

В действующем варианте кодекса отмечено, что за движение в направлении, противоположном направлению движения, установленному на дорогах с односторонним движением, а также за перемещение транспортного средства в направлении, противоположном транспортному потоку, с нарушением требований горизонтальных линий разметки 1.1, 1.3 и 1.11 налагается штраф в размере 100 манатов.

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Birtərəfli yollarda əks istiqamətdə hərəkət edən sürücülərin 150 manat cərimələnməsinə dair layihə I oxunuşda qəbul edilib

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