О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гяндже могут упразднить два района

В Гяндже могут упразднить два района Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Милли Меджлис
11 февраля 2022 г. 13:49
В Гяндже могут упразднить два района

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, члены комитета обсудили проект закона "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджи".

Согласно изменениям, предлагается упразднить Низаминский и Кяпязский районы города Гянджи, административно-территориальные округа этих районов передать в подчинение Исполнительной власти города.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента в I чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İki rayonun ləğv edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edilib

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
Стал известен процент индексации трудовых пенсий в Азербайджане
8 февраля 2022 г. 13:19
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана
10 февраля 2022 г. 15:30
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
Ровшан Наджаф назначен исполняющим обязанности президента SOCAR
10 февраля 2022 г. 15:41
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
8 февраля 2022 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi