В Гяндже могут упразднить два района

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.
Как сообщает Report, члены комитета обсудили проект закона "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджи".
Согласно изменениям, предлагается упразднить Низаминский и Кяпязский районы города Гянджи, административно-территориальные округа этих районов передать в подчинение Исполнительной власти города.
После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента в I чтении.