В Гяндже могут упразднить два района

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, члены комитета обсудили проект закона "О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджи".

Согласно изменениям, предлагается упразднить Низаминский и Кяпязский районы города Гянджи, административно-территориальные округа этих районов передать в подчинение Исполнительной власти города.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента в I чтении.