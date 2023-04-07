Законопроект "Об электроэнергетике" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об электроэнергетике" был обсужден в третьем чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Законопроект "Об электроэнергетике" был обсужден в третьем чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель Правления Агентства по вопросам регулирования энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов, замминистра энергетики Самир Велиев и др.

Выступивший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что при подготовке законопроекта учитывался международный опыт, современный уровень развития рыночной экономики в стране и перспективные направления развития.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.