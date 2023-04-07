О нас

Законопроект "Об электроэнергетике" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об электроэнергетике" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Законопроект "Об электроэнергетике" был обсужден в третьем чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 20:30
Законопроект Об электроэнергетике рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект "Об электроэнергетике" был обсужден в третьем чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель Правления Агентства по вопросам регулирования энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов, замминистра энергетики Самир Велиев и др.

Выступивший на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что при подготовке законопроекта учитывался международный опыт, современный уровень развития рыночной экономики в стране и перспективные направления развития.

После обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Elektroenergetika haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub

Экслюзивные новости

Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi