Законопроект о выплате сбора за утилизацию импортерами подержанных автомобилей прошел первое чтение

13:57

При ввозе подержанных легковых автомобилей в Азербайджан будет взиматься плата за утилизацию.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект о внесении поправок в Таможенный кодекс.

Согласно новой статье, при таможенном оформлении ввозимых на таможенную территорию легковых автомобилей, год выпуска которых превышает 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом "Об отходах".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.