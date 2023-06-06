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Законопроект о выплате сбора за утилизацию импортерами подержанных автомобилей прошел первое чтение

Законопроект о выплате сбора за утилизацию импортерами подержанных автомобилей прошел первое чтение 13:57
Милли Меджлис
6 июня 2023 г. 14:14
Законопроект о выплате сбора за утилизацию импортерами подержанных автомобилей прошел первое чтение

При ввозе подержанных легковых автомобилей в Азербайджан будет взиматься плата за утилизацию.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект о внесении поправок в Таможенный кодекс.

Согласно новой статье, при таможенном оформлении ввозимых на таможенную территорию легковых автомобилей, год выпуска которых превышает 4 года, будет взиматься плата за утилизацию в размере, определяемом соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с законом "Об отходах".

Проект поправки был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Ölkəyə idxal edilən işlənmiş minik avtomobillərinə görə utilizasiya haqqının ödənilməsinə dair layihə I oxunuşdan keçib

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