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Законопроект ”О туризме" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Законопроект ”О туризме" рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Милли Меджлис
23 декабря 2021 г. 19:54
Законопроект ”О туризме рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Как сообщает Report, на заседании состоялось широкое обсуждение законопроекта “О туризме” в третьем чтении.

В обсуждениях участвовали заместители председателей комитетов Фазиль Мустафа, Жаля Алиева, депутаты Вугар Байрамов, Солтан Мамедов, Арзу Нагиев, Агиль Мамедов, Мушфиг Джафаров, Азиз Алекперов, Рауф Алиев.

По итогам заседания депутаты рекомендовали законопроект на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса в третьем чтении.

В заседании также принимали участие заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы, депутаты Севиндж Гусейнова, Ильхам Мамедов, заведующий отделом Государственного агентства по туризму Мухаммед Мурадов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Turizm haqqında” qanun layihəsi plenar iclasın müzakirəsinə tövsiyə olunub

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