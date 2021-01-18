Законопроект о статусе военнослужащих выносится на обсуждение

Законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" будут обсуждаться на весенней сессии парламента

Законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" будут обсуждаться на весенней сессии парламента.

Об этом Report сообщил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что эти законопроекты также включены в план работы комитета.

Отметим, что законопроекты "О внутренних войсках" и "О статусе военнослужащих" были включены в план работы весенне-осенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год, но не были вынесены на обсуждение.