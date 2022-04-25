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Законопроект "О продовольственной безопасности" рекомендован к рассмотрению парламента в третьем чтении

Законопроект "О продовольственной безопасности" рекомендован к рассмотрению парламента в третьем чтении Состоялось заседание парламентского комитета по аграрной политике.
Милли Меджлис
25 апреля 2022 г. 17:16
Законопроект О продовольственной безопасности рекомендован к рассмотрению парламента в третьем чтении

Состоялось заседание парламентского комитета по аграрной политике.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, открывая заседание, председатель комитета Таир Рзаев сообщил, что в повестку включен проект закона "О продовольственной безопасности" (третье чтение).

Выступившие на заседании депутаты Сабир Гаджиев, Эльшан Мусаев, Эльдар Гулиев, Игбал Мамедов, Азер Бадамов, Этибар Алиев высказались по поводу соблюдения стандартов на всех этапах производства пищи и по другим вопросам.

По итогам заседания законопроект был рекомендован для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении.

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