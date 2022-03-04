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Законопроект "О продбезопасности" принят в первом чтении

Законопроект "О продбезопасности" принят в первом чтении На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект закона "О продовольственной безопасности" был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Милли Меджлис
4 марта 2022 г. 14:16
Законопроект О продбезопасности принят в первом чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект закона "О продовольственной безопасности" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев.

Настоящий закон, состоящий из 9 глав, 40 статей, охватывает стадии первичного производства, производства и переработки пищевой продукции в Азербайджане, импортируемой на территорию нашей страны, а также на стадии первичного производства, производства, переработки, оборота, утилизации и уничтожения пищевой продукции.

Документ содержит требования в области безопасности пищевой продукции, в том числе безопасность пищевой продукции и кормов, пищевых продуктов специального назначения и биологически активных пищевых веществ, а также обогащенных пищевых продуктов и ряд других аспектов.

Проект также содержит положения, касающиеся вопросов регистрации, утверждения, сертификации и контроля в области безопасности пищевой продукции, государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов и кормов, а также прав и обязанностей субъектов пищевой промышленности.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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