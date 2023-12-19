Законопроект о присвоении звания младшего лейтенанта прапорщикам и мичманам одобрен в I чтении

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в закон, предусматривающие присвоение воинского звания младшего лейтенанта военнослужащим, прослужившим в Азербайджане пять и более лет в звании прапорщика и мичмана.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в закон, предусматривающие присвоение воинского звания младшего лейтенанта военнослужащим, прослужившим в Азербайджане пять и более лет в звании прапорщика и мичмана.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы" был предложен президентом Азербайджанской Республики.

Согласно поправкам, военнослужащие, отслужившие в звании прапорщика и мичмана пять и более лет и получившие должность офицера смогут получить звание младшего лейтенанта после прохождения необходимой подготовки и сдачи соответствующих экзаменов.