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Законопроект о присвоении звания младшего лейтенанта прапорщикам и мичманам одобрен в I чтении

Законопроект о присвоении звания младшего лейтенанта прапорщикам и мичманам одобрен в I чтении Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в закон, предусматривающие присвоение воинского звания младшего лейтенанта военнослужащим, прослужившим в Азербайджане пять и более лет в звании прапорщика и мичмана.
Милли Меджлис
19 декабря 2023 г. 14:41
Законопроект о присвоении звания младшего лейтенанта прапорщикам и мичманам одобрен в I чтении

Милли Меджлис одобрил в первом чтении поправки в закон, предусматривающие присвоение воинского звания младшего лейтенанта военнослужащим, прослужившим в Азербайджане пять и более лет в звании прапорщика и мичмана.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы" был предложен президентом Азербайджанской Республики.

Согласно поправкам, военнослужащие, отслужившие в звании прапорщика и мичмана пять и более лет и получившие должность офицера смогут получить звание младшего лейтенанта после прохождения необходимой подготовки и сдачи соответствующих экзаменов.

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Версия на азербайджанском языке Gizir və miçmanlara kiçik leytenant rütbəsinin verilməsinə dair layihə ilk oxunuşdan keçib

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