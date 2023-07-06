Законопроект о предоставлении экономической независимости Центральному банку одобрен в III чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении был утвержден законопроект, предусматривающий предоставление экономической независимости Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении был утвержден законопроект, предусматривающий предоставление экономической независимости Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, речь идет о проекте поправок в закон ”О Центральном банке".

Согласно документу, ЦБА обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. За исключением случаев, предусмотренных настоящим законом, ЦБА не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам ЦБА.