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Законопроект о предоставлении экономической независимости Центральному банку одобрен в III чтении

Законопроект о предоставлении экономической независимости Центральному банку одобрен в III чтении На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении был утвержден законопроект, предусматривающий предоставление экономической независимости Центральному банку Азербайджана (ЦБА).
Милли Меджлис
6 июля 2023 г. 12:07
Законопроект о предоставлении экономической независимости Центральному банку одобрен в III чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса в III чтении был утвержден законопроект, предусматривающий предоставление экономической независимости Центральному банку Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, речь идет о проекте поправок в закон ”О Центральном банке".

Согласно документу, ЦБА обладает экономической независимостью, и средства, поступающие от продажи его активов или иного распоряжения ими, относятся к его доходам. За исключением случаев, предусмотренных настоящим законом, ЦБА не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Banka iqtisadi müstəqilliyin verilməsinə dair qanun layihəsi III oxunuşda təsdiqlənib

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