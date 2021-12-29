Закон "О медиа": При использовании материалов информагентств ссылка обязательна

Использовать материалы информационных агентств без упоминания источника можно только при отсутствии с его стороны требования по соблюдению авторских прав (Copyright).
Как передает Report, эти поправки были внесены в законопроект Азербайджана "О медиа" по предложению ИА Report.
В прежней редактуре не только использование официальной информации (пресс-релизов) госорганов, но и материалы информационных агентств можно было использовать без всяких ссылок и упоминаний источника.
Согласно пунктам статьи 13 закона, СМИ могут использовать информацию из других медиа-субъектов, имея соответствующее соглашение.
При отсутствии таких договоренностей, можно использовать только одну треть каждой информации из других масс-медиа.
В обоих случаях ссылка на первоисточник обязательна.