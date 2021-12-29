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Закон "О медиа": При использовании материалов информагентств ссылка обязательна

Закон "О медиа": При использовании материалов информагентств ссылка обязательна Использовать материалы информационных агентств без упоминания источника можно только при отсутствии с его стороны требования по соблюдению авторских прав (Copyright).
Милли Меджлис
29 декабря 2021 г. 14:44
Закон О медиа: При использовании материалов информагентств ссылка обязательна
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Использовать материалы информационных агентств без упоминания источника можно только при отсутствии с его стороны требования по соблюдению авторских прав (Copyright).

Как передает Report, эти поправки были внесены в законопроект Азербайджана "О медиа" по предложению ИА Report.

В прежней редактуре не только использование официальной информации (пресс-релизов) госорганов, но и материалы информационных агентств можно было использовать без всяких ссылок и упоминаний источника.

Согласно пунктам статьи 13 закона, СМИ могут использовать информацию из других медиа-субъектов, имея соответствующее соглашение.

При отсутствии таких договоренностей, можно использовать только одну треть каждой информации из других масс-медиа.

В обоих случаях ссылка на первоисточник обязательна.

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