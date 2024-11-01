Захид Оружд: Лицемерие многих становится очевидным, когда речь заходит о COP29 и Карабахе

Многие государства лицемерят, когда речь заходит о предстоящей в Баку конференции COP29 и Карабахе.

Многие государства явно демонстрируют свое лицемерие, когда речь заходит о предстоящей в Баку конференции COP29 и Карабахе.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, на протяжении 34 лет именно транснациональные западные компании добывают сотни миллионов тонн нефти и газа в Азербайджане и вывозят их на европейские рынки.

"Те, кто призывает Европейский Союз к санкциям против Азербайджана, могут выключить наш газ в своих домах и замерзнуть от холода. Однако у них не хватит сил остановить деятельность энергетических монополистов BP, Chevron, ExxonMobil и TotalEnergies", - сказал он.