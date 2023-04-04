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Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу

Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу "Арест участников вооруженного нападения на Фазиля Мустафу подтвердил, что был совершен террористический акт. Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан является показателем отношения его заказчиков к исламу, религиозным людям и мусульманам". Как соо
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 12:48
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу

"Арест участников вооруженного нападения на Фазиля Мустафу подтвердил, что был совершен террористический акт. Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан является показателем отношения его заказчиков к исламу, религиозным людям и мусульманам".

Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж сказал на пленарном заседании парламента.

"Террористический акт направлен на подрыв доверия к политике, проводимой Азербайджанским государством во имя построения мира.

На самом деле, у террористов нет ни религии, ни национальности. Их целью является не только государство, народ и отдельные личности, но и священные книги. Те, кто совершил этот теракт, ничем не отличаются от тех, кто сжег священный Коран в Дании и Нидерландах".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: “Fazil Mustafaya qarşı terrorun Ramazanda baş verməsi sifarişçilərin islama münasibətinin göstəricisidir”

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