Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу

"Арест участников вооруженного нападения на Фазиля Мустафу подтвердил, что был совершен террористический акт. Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан является показателем отношения его заказчиков к исламу, религиозным людям и мусульманам". Как соо

"Арест участников вооруженного нападения на Фазиля Мустафу подтвердил, что был совершен террористический акт. Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан является показателем отношения его заказчиков к исламу, религиозным людям и мусульманам".



Как сообщает Report, об этом председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж сказал на пленарном заседании парламента.



"Террористический акт направлен на подрыв доверия к политике, проводимой Азербайджанским государством во имя построения мира.

На самом деле, у террористов нет ни религии, ни национальности. Их целью является не только государство, народ и отдельные личности, но и священные книги. Те, кто совершил этот теракт, ничем не отличаются от тех, кто сжег священный Коран в Дании и Нидерландах".