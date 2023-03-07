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Захид Орудж призвал омбудсмена назвать нарушающие права человека структуры

Захид Орудж призвал омбудсмена назвать нарушающие права человека структуры В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана необходимо указать правительственные органы, в которых чаще всего нарушаются права человека.
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 12:35
Захид Орудж призвал омбудсмена назвать нарушающие права человека структуры

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджана необходимо указать правительственные органы, в которых чаще всего нарушаются права человека.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Захид Орудж сказал на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмен).

По его словам, было бы целесообразно обобщить характер жалоб и указать, какие именно они охватывают госорганы, расширить информацию о деятельности региональных офисов, создать индексы по правам и свободам.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc Ombudsmandan insan hüquqlarını pozan qurumların adlarını açıqlamağı istəyib

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