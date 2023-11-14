Захид Орудж: Необходимо стимулировать рост рождаемости в возвращающихся в Карабах cемьях

Необходима новая государственная программа по стимулированию политики в отношении рождения третьего ребенка в семьях, возвращающихся и постоянно проживающих в Карабахе.

Необходима новая государственная программа по стимулированию роста рождаемости в семьях, возвращающихся на постоянное проживание в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Захид Орудж сказал в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что впервые за 100-летнюю историю коэффициент рождаемости в Азербайджане имеет тенденцию к снижению.

"Важно создать правильную статистическую базу демографической динамики населения в нашей стране. В Азербайджане в 2022 году число абортов составило 58 тысяч, из 15 065 браков 6 920 были расторгнуты, число браков на 1 000 населения сократилось с 5,6 до 4,5, а число разводов увеличилось с 1,5 до 2,1 и остановить такую негативную тенденцию может только целенаправленная государственная политика. Поэтому необходима новая государственная программа, стимулирующая рождение третьего ребенка в семьях, возвращающихся на освобожденные территории на постоянное проживание", - сказал депутат.