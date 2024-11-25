О нас

Захид Орудж: Мы должны быть откровенны с населением в вопросе открытия границ

Захид Орудж: Мы должны быть откровенны с населением в вопросе открытия границ 16:53
Милли Меджлис
25 ноября 2024 г. 17:15
Захид Орудж: Мы должны быть откровенны с населением в вопросе открытия границ

Мы должны быть откровенны с населением о вопросе открытия границ.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на пленарном заседании парламента при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

"Открытие границ приведет к притоку в нашу страну сотен тысяч беженцев из-за российско-украинской войны и ударов по Ирану. Такая волна беженцев может создать риски для политической стабильности из-за гуманитарных, социальных и культурных различий", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zahid Oruj: We must be honest with population about border opening
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Sərhədlərin açılması məsələsində əhalimizlə açıq danışmalıyıq"

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi