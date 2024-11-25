Захид Орудж: Мы должны быть откровенны с населением в вопросе открытия границ

16:53

Мы должны быть откровенны с населением о вопросе открытия границ.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на пленарном заседании парламента при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год.

"Открытие границ приведет к притоку в нашу страну сотен тысяч беженцев из-за российско-украинской войны и ударов по Ирану. Такая волна беженцев может создать риски для политической стабильности из-за гуманитарных, социальных и культурных различий", - отметил он.