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Захид Орудж: В госбюджете следует отвести место и Ханкенди

Захид Орудж: В госбюджете следует отвести место и Ханкенди Сегодня проходит заседание Милли Меджлиса
Милли Меджлис
24 декабря 2020 г. 13:33
Захид Орудж: В госбюджете следует отвести место и Ханкенди

В госбюджете 2021 года предложено отвести место Ханкенди, Ходжалинскому и Ходжавендскому районам Азербайджана.

Как сообщает Report, с таким предложением на заседании Милли Меджлиса выступил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж.

Сегодня проходит заседание Милли Меджлиса, на котором обсуждаются законопроекты "О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год" (первое чтение), "О минимальном прожиточном уровне в Азербайджане на 2021 год" (первое чтение), "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджане в 2021 году (первое чтение), о поправке в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Xankəndinin adı dövlət büdcəsinə daxil edilməlidir"

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