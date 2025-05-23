Захид Орудж: Большинство обращений в Комиссию по помилованию поступает от водителей, сбивших пешеходов

Большую часть обращений в Комиссию по вопросам помилования касается водителей, ставших виновниками гибели пешеходов.

Большую часть обращений в Комиссию по вопросам помилования касается водителей, ставших виновниками гибели пешеходов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека, член Комиссии по вопросам помилования Захид Орудж на пленарном заседании парламента 23 мая.

Орудж привел данные о 1952 пострадавших в 1427 дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году.

"Члены Комиссии по вопросам помилования видят, что большая часть поступивших обращений связана со случаями наезда на пешеходов. Около 60% погибших в дорожно-транспортных происшествиях - пешеходы", - отметил он.