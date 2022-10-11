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Захид Орудж: Армения готова признать Карабах в составе Азербайджана

Захид Орудж: Армения готова признать Карабах в составе Азербайджана Армения готова признать Карабах в составе Азербайджана.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 12:45
Захид Орудж: Армения готова признать Карабах в составе Азербайджана

Армения готова признать Карабах в составе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид Орудж на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, уже более года Франция пытается привести иностранных военных наблюдателей на еще не определенную границу с Азербайджаном и оказывает всевозможное давление на наше государство:

"На последней Пражской встрече принято решение направить в Армению, а не наши территории, только гражданскую миссию, и это говорит о том, что президент Ильхам Алиев решительно защищает нашу военную победу на международной арене.

Зачем европейским инспекторам ехать в регион? Потому что внезапное начало Отечественной войны нанесло удар по многолетнему экономическому и политическому влиянию Запада и особенно Франции на регион, и те силы, которые 10 ноября не смогли послать армию в Карабах, теперь под другим предлогом хотят обосноваться на границе. Справедливый протест нашего государства обусловлен опасностью открытия против нас второго фронта, превращения границы в окопы и поле боя.

Поэтому президент Ильхам Алиев не дает Эммануэлю Макрону осуществить свой замысел. В ближайшее время в парламентах Франции и других стран возможно принятие резолюций и решений, направленных против Азербайджана, и причиной этому является решительное сопротивление нашей страны размещению западного военного контингента в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Ermənistan Qarabağı Azərbaycan tərkibində tanımağa hazırdır"

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