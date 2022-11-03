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Задействованные на освобожденных территориях специалисты будут получать высокую зарплату

Задействованные на освобожденных территориях специалисты будут получать высокую зарплату Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут получать высокую зарплату.
Милли Меджлис
3 ноября 2022 г. 13:04
Задействованные на освобожденных территориях специалисты будут получать высокую зарплату

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут получать высокую зарплату.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Трудовой кодекс.

Будут определены надбавки, которые обеспечат высокую зарплату специалистам, задействованным на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Минимальный размер таких надбавок (коэффициентов) к заработной плате будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.

В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə işləyən mütəxəssislər yüksək maaş alacaqlar

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