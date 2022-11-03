Задействованные на освобожденных территориях специалисты будут получать высокую зарплату

Специалисты, работающие на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут получать высокую зарплату.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Трудовой кодекс.
Будут определены надбавки, которые обеспечат высокую зарплату специалистам, задействованным на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Минимальный размер таких надбавок (коэффициентов) к заработной плате будет утвержден соответствующим органом исполнительной власти.
В случае принятия проект поправок вступит в силу с 1 января 2023 года.