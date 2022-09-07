За нарушение финотчетности политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь

В Азербайджане политической партии, повторившей нарушение финансовой отчетности в очередном году, не будет выплачиваться государственная финансовая помощь в течение трех лет.
Как сообщает Report, это отражено в первоначальной версии нового законопроекта "О политических партиях".
В проекте говорится, что если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение последующих трех лет.
За нарушение финотчетности политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощьЗа нарушение финотчетности политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь В Азербайджане политической партии, повторившей нарушение финансовой отчетности в очередном году, не будет выплачиваться государственная финансовая помощь в течение 3 лет. Как сообщает Report, это отражено в первоначальной версии нового законопрое
Милли Меджлис
7 сентября 2022 г. 16:49
https://static.report.az/photo/63947791-18da-3b8d-bbd9-9424423ee78c.jpg
В Азербайджане политической партии, повторившей нарушение финансовой отчетности в очередном году, не будет выплачиваться государственная финансовая помощь в течение трех лет.
Версия на азербайджанском языке Maliyyə hesabatı barədə pozuntunu təkrarlayan siyasi partiyaya 3 il dövlət maliyyə yardımı ödənilməyəcək