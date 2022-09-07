За нарушение финотчетности политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь

В Азербайджане политической партии, повторившей нарушение финансовой отчетности в очередном году, не будет выплачиваться государственная финансовая помощь в течение 3 лет. Как сообщает Report, это отражено в первоначальной версии нового законопрое

В Азербайджане политической партии, повторившей нарушение финансовой отчетности в очередном году, не будет выплачиваться государственная финансовая помощь в течение трех лет.



Как сообщает Report, это отражено в первоначальной версии нового законопроекта "О политических партиях".



В проекте говорится, что если финансовый отчет не будет представлен в установленном порядке, то государственная финансовая помощь не будет выплачиваться политической партии в течение оставшихся кварталов года. Если указанное нарушение повторится в следующем году, политической партии не будет выплачиваться государственная финансовая помощь за оставшиеся кварталы года, а также в течение последующих трех лет.