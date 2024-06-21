За езду по велодорожкам водителей будут штрафовать на 100 манатов

За движение по велосипедным дорожкам водители транспортных средств будут оштрафованы на 100 манатов.
Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.
Согласно добавленной в Кодекс статье 327.1-2, за движение транспортных средств (помимо велосипедов и малых электрических транспортных средств) по велодорожкам установлен штраф в размере 100 манатов.
После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.