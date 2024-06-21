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За езду по велодорожкам водителей будут штрафовать на 100 манатов

За езду по велодорожкам водителей будут штрафовать на 100 манатов За движение по велосипедным дорожкам водители транспортных средств будут оштрафованы на 100 манатов.
Милли Меджлис
21 июня 2024 г. 13:42
За езду по велодорожкам водителей будут штрафовать на 100 манатов

За движение по велосипедным дорожкам водители транспортных средств будут оштрафованы на 100 манатов.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

Согласно добавленной в Кодекс статье 327.1-2, за движение транспортных средств (помимо велосипедов и малых электрических транспортных средств) по велодорожкам установлен штраф в размере 100 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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Версия на английском языке Parliament approves penalties for motorists invading bike lanes
Версия на азербайджанском языке Velosiped yollarında hərəkət edən digər avtomobillərin sürücüləri cərimələnəcək

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