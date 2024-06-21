За езду по велодорожкам водителей будут штрафовать на 100 манатов

За движение по велосипедным дорожкам водители транспортных средств будут оштрафованы на 100 манатов.

За движение по велосипедным дорожкам водители транспортных средств будут оштрафованы на 100 манатов.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана.

Согласно добавленной в Кодекс статье 327.1-2, за движение транспортных средств (помимо велосипедов и малых электрических транспортных средств) по велодорожкам установлен штраф в размере 100 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.